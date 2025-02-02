Santorini Yanardağı Depremle İlişkili Olabilir

DEPREMLERİN SIEZSAK HAREKETLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi’nde dün 1.3 ile 4.4 büyüklüğünde 27 deprem meydana geldi. Sismik aktivitelerin devam ettiği bölgede, bugün de 15.55’e kadar 2.2 ile 4.8 büyüklüğünde 17 deprem daha kaydedildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege Denizi’ndeki deprem fırtınasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Ercan, bu deprem fırtınasının nedeninin tamamen deniz içindeki yanardağla ilişkili olduğunu belirtti.

SANTORİNİ YANARDAĞI’NIN ETKİSİ

Prof. Dr. Ercan, Santorini Yanardağı ile bağlantılı olan bu deprem fırtınasının kökeninin 45 kilometre derinlikten gelen, 1200 santigrat derece sıcaklığa sahip yüksek kıvamlı magma olduğunu söyledi. Bu magma, yüksek basınçla yukarıdaki magma odalarını doldurarak yaklaşık 250 kilobarlık basınç ve 2200 santigrat derece sıcaklıkla baskı yapıyor. “Bu baskı, bölgenin patlama için basıncını artırıyor. Basıncın artması sonucunda da depremler oluşuyor” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE KIYILARINI ETKİLEYEBİLİR

Prof. Dr. Ercan, herkesin bu durumun sonuçlarını merak ettiğini belirterek, “Bunun sonucunda taş ve toprakların fırlatıldığı patlama gerçekleşebilir. Bu patlama etkin olur. Deprem üretimi de olabilir. Bu üretim 5 ile 7 arasında sarsıntıya neden olabilir. Depremle birlikte süpürtü dalgaları oluşabilir. Bu dalgalar, Ege’deki adaları, Girit’i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir” şeklinde konuştu.

TSUNAMİ RİSKİNE DİKKAT

Süpürtü dalgalarının Türkiye’yi de etkileyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. “Süpürtü dalgaları yani tsunami Türkiye’yi de etkiler. Geçmişte bu etkiler görülmüş. Bu bölgede 7.7 büyüklüğünde depremler yaşanmış. Türkiye kıyılarındaki büyük süpürtü dalgaları on binlerce kişiyi öldürmüştü” dedi. Santorini ve diğer deniz içi yanardağlarının etkisiyle Afrika ana karasının güney Ege yayı boyunca Ege Denizi’nin altına dalması, yaklaşık 10 milyon yıldır devam ediyor.

YANARDAĞ PATLAMASI BEKLENTİSİ

Prof. Dr. Ercan, ilerideki süreçte oluşabilecek yanardağ patlaması ile ilgili değerlendirmelerini sıraladı. “Yanardağ patlamaya yakınmış gibi bir bilimsel görüntü veriyor. Eğer oradaki kabuğun direncini yenerse, yarıp patlayabilir. Ama eğer yenemezse bir süreliğine dinginliğe geçip sonra tekrar aktif hale gelebilir. Oradaki gerginlik birikimi, yerin kırılma direncini yenerse patlar. Patlarsa içinden lavlar akar ve volkan bombası olarak bilinen taşları fırlatır. Bu durum, Santorini kentini doğrudan etkileyebilir” ifadelerini kullandı.