Şara, Erdoğan’a 14 Yıldır Teşekkür Etti

SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA’DAN ULUSAL KONUŞMA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye’de yaptığı konuşmada, Suriye’nin zor bir dönemden geçerek kalkınma ve yeniden yapılanma sürecini başlattığını ifade etti. “Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak.” diye ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Şara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suriye halkına sağladığı uzun süreli destek için teşekkür etti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm.” ifadeleri ile Erdoğan’ın desteğinin önemini vurguladı.

Yeni dönemde, Suriye’nin yatırım ortamını güçlendirmeyi ve dış müdahalelere karşı ulusal birlik temelinde ilerlemeyi amaçladıklarını belirten Şara, “Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler.” diye konuştu. Ayrıca, “Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.” şeklinde ekleme yaptı.

SURİYE’NİN BİRLEŞİK GELECEĞİ

Şara, Suriye’ye destek veren ülke ve liderlerine de teşekkür etti. “Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak. İyilikle uzanan her ele vefa gösterecek. Artık Suriye, nüfuz çatışmalarının sahası olmayacak. Dış müdahalelerin hedefi haline gelmeyecek. Suriye’nin bölünmesine izin verilmeyecek. Eski rejimin bölücü anlatılarına geçit verilmeyecek. Suriye, tüm Suriyelilerindir. Suriye, tüm inanç ve etnik gruplardan halkındır. Bu mübarek topraklarda yaşayan herkesindir.” ifadeleriyle birlik vurgusu yaptı.

Şara’nın konuşmasının ardından, İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye’de halk, destek gösterileri yaptı.