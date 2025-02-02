Şara’nın Suudi Arabistan’a İlk Ziyareti

SUUDİ ARABİSTAN’A YOLCULUK

Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye’nin aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin eşlik ettiği Şara, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ulaştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile buluşması beklenen Şara, Suriye’deki geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini yapıyor.

ZAFER KONFERANSI’NA KATILIM

Suriye’de 29 Ocak’ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara’nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla “Zafer Konferansı” düzenlenmişti. Bu konferans, yeni yönetiminin ilk önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.