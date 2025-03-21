Saraçhane Bölgesinde Bazı Yollar Trafiğe Kapalı

İSTANBUL’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İstanbul, son günlerde yoğun bir hareketlilik yaşıyor. İstanbul Valiliği, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından kent genelinde güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. 19-23 Mart tarihleri arasında geçerli olan toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağına ek olarak, bugün saat 14.00’ten yarın aynı saate kadar Saraçhane çevresindeki 14 cadde ve bağlı yollar trafiğe kapatıldı. Bu kararların şehir yaşamını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Valilik tarafından yayınlanan açıklama ile 21 Mart Cuma saat 14.00’ten 22 Mart Cumartesi saat 14.00’e kadar trafiğe kapatılacak yollar belirlendi. Özellikle Saraçhane ve çevresini kapsayan yol kapatmaları, İstanbul’un ana arterlerini etkileyecek gibi gözüküyor. İşte trafiğe kapalı olan yolların tam listesi:

– Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

– Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantı yolları

– 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantıları

– Şehzadebaşı Caddesi ve güzergâhtaki tüm sokaklar

– Vezneciler Caddesi ve çevresindeki yollar

– Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlı sokaklar

– Atatürk Bulvarı ve bu bulvara çıkan tüm yollar

– Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası)

– Reşadiye Caddesi

– Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü dahil, bu yapılara çıkan yollar

Bu kapanmalar, İstanbul’un merkezi bölgelerinde ve sahil hattında önemli bir trafik değişikliğine neden olabiliyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Valilik, yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla alternatif yolları da duyurdu. Bu bölgelerden geçmeyi planlayan vatandaşlar, şu güzergahları kullanabilirler:

– 10. Yıl Caddesi

– Namık Kemal Caddesi

– Sahil Kennedy Caddesi (kapanmayan kısımlar)

– E-5 D100 Karayolu

Yetkililer, sürücülerin bu alternatif yolları tercih ederek trafik akışını devam ettirebileceğine dikkat çekiyor. Yoğunluk yaşanma ihtimaline karşı, toplu taşıma alternatiflerinin de değerlendirilmesi öneriliyor.