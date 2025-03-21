Saraçhane Çevresindeki Bazı Yollar Kapatıldı

İSTANBUL’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

İstanbul, son dönemlerdeki en hareketli günlerini yaşıyor. İstanbul Valiliği, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından kent genelinde güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. 19-23 Mart tarihleri arasında geçerli olan toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağının yanı sıra, bugün saat 14.00’ten yarın aynı saate kadar Saraçhane etrafındaki 14 cadde ve bu caddelere bağlı yollar trafiğe kapatıldı. Peki, bu uygulamalar şehir yaşamını nasıl etkileyecek? Detaylar haberimizde.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Mart Cuma gününden itibaren 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar hangi yolların trafiğe kapatılacağı belli oldu. Özellikle Saraçhane ve çevresini kapsayan bu kapanmalar, şehrin ana arterlerini de etkiliyor. İşte trafiğe kapalı yolların tam listesi: Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantı yolları, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantıları, Şehzadebaşı Caddesi ile güzergâhtaki tüm sokaklar, Vezneciler Caddesi ve çevresi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlı sokaklar, Atatürk Bulvarı ve bu bulvara çıkan tüm yollar, Samatya-Sirkeci arasında yer alan Sahil Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü dahil, bu yapılara çıkan yollar. Bu kapanmalar, İstanbul’un merkezi noktalarında ve sahil hattında önemli bir trafik değişikliği meydana getirebilir.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Valilik, vatandaşların sorun yaşamaması için alternatif yolları da duyurdu. Eğer bu bölgelerden geçmeyi planlıyorsanız, önerilen güzergâhlar şunlardır: 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (kapanmayan kısımlar) ve E-5 D100 Karayolu. Yetkililer, sürücülerin bu güzergâhları kullanarak trafik akışını sürdürebileceğini vurguluyor. Ayrıca, yoğunluk ihtimaline karşı toplu taşıma alternatiflerinin de değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.