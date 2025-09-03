Gündem

Saraçhane Davasında 13 TUTUKLU Tahliye Edildi

sarachane-davasinda-13-tutuklu-tahliye-edildi

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü günü sebebiyle Saraçhane’deki İBB binası önünde düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, saat 11.00 sularında kimlik tespitleriyle başladı ve yargılanan 13’ü tutuklu 35 sanığın tamamı salonda yer aldı.

TAHLİYE KARARI AÇIKLANDI

Duruşmada, 13 tutuklu sanık için tahliye kararı verildi. Ancak bu 13 sanıktan 7’si ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklu bulundukları için tahliye edilmeyecek. İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddesi çerçevesinde “ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla ceza talep edilmekteydi.

DAVA DETAYLARI

İddianamede, 35 sanıktan 7’sine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldığı belirtilmektedir. Sanıkların “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunulmakta ve bu sebeple 7 yıl 10 ay 15’er güne kadar hapis cezası istenmektedir.

ÖNEMLİ

