Saraçhane Davasında Mahkeme Gelişmesi!

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLULUĞU ÜZERİNE GÖZALTILAR

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü gününde, Saraçhane’deki İBB binası önünde gerçekleştirilen mitingde gözaltına alınan 35 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Yargılanan 35 sanığın tümü, duruşma salonunda bulundu. Duruşma, saat 11.00 civarında kimlik tespitleriyle başladı.

TUTUKLULAR İÇİN TAHLİYE KARARI

Duruşmada, 13 tutuklu sanığın tümü için tahliye kararı verildi. Ancak bu tutuklulardan 7’si ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan dolayı serbest bırakılmadı.

İDDİANAME DETAYLARI

İddianamede, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddesi uyarınca “ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” gibi suçlamalarla ceza talep ediliyor. 35 sanığın 7’sine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından dava açıldığının belirtildiği iddianamede, sanıkların “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu zincirleme olarak işledikleri öne sürülüyor ve bu durumda 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası isteniyor.