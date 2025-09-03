Gündem

Saraçhane Davasında Tahliye Kararı Verildi

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü gününde, Saraçhane’deki İBB binası önünde düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, yargılanan 13’ü tutuklu toplam 35 sanık, duruşma salonunda yer aldı. Duruşma, saat 11.00 sularında kimlik tespit işlemleriyle başladı.

Tahliye Kararları ve İddianame

Mahkeme, 13 tutuklu sanığın tamamı için tahliye kararı verdi. Ancak, 13 sanıktan 7’si ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklu durumda kaldığı için tahliye edilmeyecek. İddianamede, sanıklara yönelik olarak 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddesi gereği “ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlaması bulunduğu belirtildi. 35 sanıktan 7’sine ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı. İddianamede, bu sanıkların “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu zincirleme şekilde işledikleri iddia edilerek, hapis cezası talep edilmişti. Hapis süreleri 7 yıl 10 ay 15 güne kadar çıkabiliyor.

