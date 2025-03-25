Saraçhane’de Hakaret Krizi: Tepkiler Büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye genelinde protestolarla birlikte siyasette tansiyonu artırdı. Çarşamba günü başlayan olaylar, Pazar günü İmamoğlu’nun tutuklanması ile doruğa ulaştı ve özellikle Saraçhane’de yoğunlaştı. Ancak dün akşamki gösterilerde bazı protestocuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine yönelik çirkin ifadeler kullanması, siyasetin ana gündemini oluşturdu. Bakanlar, bürokratlar ve AK Partili isimler sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterirken, Emniyet 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

protestoların yeni boyutu

Saraçhane’deki nöbet, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından dayanışma amacıyla başlamıştı. Ancak, dün akşamki olaylar eylemlerin seyrini değiştirdi. Kalabalığın içinde yer alan bir grup, Erdoğan ve ailesine ağır hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, hükümet kanadından ardı ardına açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” diyerek, 41 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

bakanlardan sert tepkiler

Hükümetten gelen tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşananları lanetlediğini ifade ederek, “Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır.” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, “Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını bulacaktır” diyerek hukuki sürecin başlayacağını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hakaretleri “nefret ve kin provokasyonu” şeklinde nitelendirip, “Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür ne de demokratik bir hak arayışıdır” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, “Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır” diyerek tepkisini gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır.” diyerek düşüncelerini aktardı.

rtük’ten yayıncılara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, olayların medyadaki yansımalarına dikkat çekti. Şahin, “Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun edep dışı söylemlerini canlı yayın bahanesiyle veren yayın kuruluşları hakkında ilk toplantıda en ağır müeyyideler uygulanacak” dedi. Ayrıca, halkı provokasyonlara karşı uyaran Şahin, resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiği vurgusunda bulundu. Bu açıklamalar, medya kuruluşlarının yayın politikalarını yeniden gözden geçirmelerine sebep olabilir.

siyasi gerginlik sokaklarda

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ardından Türkiye’nin birçok ilinde protestolar başladı. Saraçhane, eylemlerin merkezi olurken, zaman zaman polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Hükümet yetkilileri, sokak hareketlerini “kamu düzenini bozma girişimi” olarak değerlendirirken, muhalefet kanadı süreci “demokrasiye darbe” şeklinde niteliyor. Dünkü hakaret olayları bu kutuplaşmayı daha da derinleştiriyor.

sosyal medyada tepki çığ gibi

Sosyal medya, hakaret olaylarının ardından bir tepki platformuna dönüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır” diyerek tepkisini ortaya koydu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, “Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını teşvik edenleri biliyoruz. Milletin sabrıyla oynamayın” ifadeleriyle muhalefeti hedef aldı.

ne olacak?

Hakaret olaylarının ardından şimdi gözler hem hukuki sürece hem de sokaklardaki hareketliliğe çevrildi. Emniyetin gözaltı operasyonları devam ederken, RTÜK’ün medya kuruluşlarına yönelik alacağı kararlar da merak konusu. Türkiye’deki siyasi atmosferin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, bu olayların sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.