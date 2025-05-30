Saraçhane Protestolarında 14 Öğrenci Tahliye Edildi

TUTUKLU ÖĞRENCİLER HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının akabinde, görevden uzaklaştırılmasını protesto eden gösterilerde gözaltına alınan 14 öğrenci, Silivri’de ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 28 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan öğrencilerin tahliye edilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 ayrı soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı. Bu soruşturmalar kapsamında toplamda 829 şüpheli yer alıyor. Tutuklanan öğrencilerin büyük bir kısmı, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Öğrenciler hakkında hapis cezası talebi 6 aydan 3 yıla kadar çıkabiliyor.