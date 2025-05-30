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Saraçhane Protestolarında 14 Öğrenci Tahliye Edildi

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İMAMOĞLU’NA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE TUTUKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmasını protesto eden 14 öğrenci, Silivri’de ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 28 Mart’tan bu yana tutuklu olan öğrencilerin tahliyesine karar verdi.

TUTUKLU ÖĞRENCİLERİN DURUMU VE SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 ayrı soruşturmanın yürütüldüğünü duyurdu. Bu soruşturmalarda toplamda 829 şüpheli yer alıyor. Tutuklanan öğrencilerin büyük bölümü, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla karşı karşıya. Öğrenciler için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

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