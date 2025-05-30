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Saraçhane Protestolarında Tutuklanan 14 Öğrenciye Tahliye Verildi

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA PROTESTO GÖSTERİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanmasının ardından gerçekleşen protesto gösterilerinde tutuklanan 14 öğrenci, Silivri’de ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bu mahkeme, 28 Mart’tan beri tutuklu bulunan öğrencilerin tahliyesine karar veriyor.

SORUŞTURMALARDAKİ ŞÜPHELİLERİN SAYISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 ayrı soruşturma yürüttüğünü duyurdu ve bu soruşturmalarda 829 şüpheli olduğunun altını çiziyor. Tutuklu öğrencilerin büyük bir kısmı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Öğrenciler hakkında istenen hapis cezaları ise 6 aydan 3 yıla kadar değişiyor.

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