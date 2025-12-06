Saran’dan Hakem Kararlarına Sert Tepki Geldi

Fenerbahçe BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fenerbahçe’nin Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig’deki RAMS Başakşehir – Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün oynanan Galatasaray – Samsunspor maçıyla ilgili hakem kararlarının tartışılması sebebiyle TFF yetkilileriyle bir araya gelindiğini belirten Saran, şu ifadeleri kullandı: “Biz seçim döneminde de ifade ettik ki, ‘Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım oluşturacağız.’ Bu hedefimize büyük ölçüde ulaştık. Ancak dünkü olaylar, tüm camiamızı hem oldukça şaşırttı hem de derinden üzdü.”

Camiayı korumak amacıyla dikkatli hareket ettiklerini vurgulayan Saran, yaşananların Türk sporunun geleceği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi. “Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapıyoruz.” diyen başkan, federasyon yetkilileriyle arkadaşlarının yaptığı görüşmelere de dikkat çekti. “Ben başkan ile iletişim halindeydim. Kendisi döndüğünde gerekeni yapacağına, doğruyu yapacağına inanıyoruz.” açıklamasıyla sözlerine son verdi.

