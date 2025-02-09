Sarı Serum İçin Sağlık Bakanlığı Uyarısı: Evde Yaptırmayın!

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN SARIL SERUM UYARILARI

Kış mevsiminde evde sağlık hizmetleri kapsamında uygulanan sarı serum, ardışık ölümlere sebep oldu. Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Çözüm” adlı sosyal medya hesabı üzerinden, son zamanlarda basına yansıyan ölüm olaylarına dair sarı serum hakkında detaylı bir bilgilendirme paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda, sarı serumun normal serum içerisinde C vitamini, B grubu vitaminleri, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici ve magnezyum içerebileceği belirtildi.

SAĞLIK RİSKLERİ HAKKINDAKİ CİDDİ UYARILAR

Ağız yoluyla beslenemeyen ya da beslenmesine rağmen vitamin ve minerallerden yeterince yararlanamayan bireylere, vitamin ve minerallerin serumla verilmesinin yalnızca hekim kararıyla, uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlarla kontrollü şekilde yapılabileceği ifade edildi. Paylaşımda, “Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, ‘akşamdan kalma’ gibi hallerde hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık yararları sağlayacağına dair beklentiler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir” denildi. Sarı serum uygulamasının yaratabileceği sağlık riskinin; eklenecek vitamin ve minerallerin türü, sayısı, miktarı ve serumun damara uygulanma hızına bağlı olarak değişebileceği vurgulandı.

UZMANLAR TARAFINDAN UYGULANMALI

Ayrıca, sarı serumun kendini iyi hissetmeye yardımcı olmaktan başka gerçek bir faydasının olmadığı ve bazı durumlarda zarar verebileceği bilimsel araştırmalarla desteklendi. Kanında magnezyum veya potasyum düzey değişikliği olan kişilerde (örneğin böbrek rahatsızlığı bulunan, idrar söktürücü ilaç kullanan veya aşırı alkol tüketenler) magnezyum içeren serum kullanıldığında kalpte ritim bozuklukları meydana getirebildiği, sarı serumun depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebep olabileceği, hızla uygulandığında tansiyon düşüklüğüne, bilinç kaybına hatta bayılmalara yol açabileceği aktarıldı. Paylaşımda, “Damar içi sıvılar, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan bireylerde olumsuz etkiler doğurabilir” ifadesi yer aldı.

BETÜ TİPİ FAYDA VE TEHLİKELER

Bunun yanı sıra, bazı vitaminlerin aşırı miktarda alınmasının, örneğin aşırı B vitamini verilmesinin hayatı tehdit edebilecek alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği bilgisi verildi. Serumun akış hızı ve miktarının kişiye özgü ayarlanmadığında sıvı elektrolit dengesizlikleri, kalp ve böbrek problemleri, hatta beyinde su birikmesi gibi tehlikeli durumlar ortaya çıkabileceği vurgulandı. Serumla damara verilecek hava kabarcıklarının beyin felci gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği de belirtildi. Sonuç olarak, bu uygulama sadece bireyde aşırı sıvı kaybı mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş vitamin ve mineral eksikliği varsa hekim kararıyla eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumlarında yapılmalıdır.