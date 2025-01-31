Sarı Serum Riskleri: 15 Dakikaya Değmez

MEHMET GÜNDOĞAN’IN DURUMU

Afyonkarahisar’da yaşayan Mehmet Gündoğan, birkaç gün önce boğaz ağrısı şikâyetiyle özel bir kliniğe giderek ‘sarı serum’ aldı. Eşi Songül Gündoğan, “Eşimin hiçbir hastalığı yoktu. Biz umreye gidecektik. Hızlıca toparlamak için serum almak istedi. Ancak serumun sonuna doğru fenalaşıyor. Doktorlar panikliyor ve ambulansı dahi arkadaşı arıyor” diye belirtiyor.

RİSKLER HAKKINDA UYARI

Uzmanlar, ‘sarı serum’la ilgili önemli uyarılarda bulundular. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Doğan, bu serumların “bir doktor reçetesi olmadan uygulanan ilaçlar” olduğunu ifade ediyor. Dr. Doğan, “B, C vitamini, antihistaminik (alerji ilaçları), steroid ve analjezik (ağrı kesici) ilaçların olduğu serumlar. Halkımız hızlıca iyileşmek istiyor. Ancak bunun o kadar büyük riskleri var ki. Birincisi, damar yolu hastane dışında bir yerde açıldığında steril olmaması ve enfeksiyon kapılması riski var. İçerisinde vitamin olabilir ama damardan verilen veya ağızdan alınan her ilaç komplikasyona neden olabilir. Bu riskleri hastalara kendi hastanemizde hem anlatıyoruz hem de olası bir komplikasyonda tedavi edebilecek yetkinlikte oluyoruz” diyor.

KONTROLLÜ ORTAMDA UYGULANMALI

Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Erbaş, konuyla ilgili olarak, “Maalesef bazı yetkisiz kişiler, alanları dışında çeşitli serum tedavileri uyguluyor. Ancak, bu tür tedaviler sırasında gelişebilecek anafilaktik reaksiyonlar gibi durumlara müdahale edebilmek için uzmanlık ve donanımlı sağlık merkezleri gerekir” açıklamasında bulunuyor. Dr. Erbaş, “Eğer hasta yeterli müdahalenin yapılamayacağı bir ortamdaysa, gelişebilecek şiddetli alerjik reaksiyonlar ölümle sonuçlanabilir. Elbette tüm ilaçlar alerji riski taşır, ancak bu risk tam teşekküllü hastanelerde, uzman doktor kontrolünde yönetilmelidir” diyor.

GEREKSİZ KULLANIMLARIN SONUCU

Medical Center Evde Bakım Merkezi’nin Mesul Müdürü Dr. Tayyar Vardar, serum uygulamalarıyla ilgili olarak önemli noktalara dikkat çekiyor. Dr. Vardar, “Serumun içinde ne olduğu, veriliş süresi gibi birçok önemli nokta var. Örneğin, diyabet hastasına şekerli serum takarsanız şeker komasına girebilir. Yüksek tansiyonu olan birine sodyüm klorür verirseniz tansiyon krizine sokarsınız. Verilen her ilacın verilmesinde riskler vardır. Önemli olan hastalığın doğru teşhis edilmesi ve reçete ile tedavi planlanmasıdır. Genel olarak sıvı alımı açısından doğru bir serum uygulandığında hasta rahatlık duyabilir. Ancak kesinlikle bir tedavi yolu değildir” ifadelerini kullanıyor.