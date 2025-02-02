Sarı Serum Tehlikesi: İki Can Kaybı

AFYONKARAHİSAR’DA ÖLÜM HABERİ VE ARTAN SARIN SERUM VAKALARI

Afyonkarahisar’daki bir özel klinikte sarı serum uygulaması sonrası Mehmet Gündoğan’ın yaşamını yitirmesi, Adana’dan gelen benzer bir olayla gündeme geldi. Hürriyet yazarlarından Fulya Soybaş tarafından yapılan haberler, sarı serum uygulamalarının sayısının hızla arttığını gösteriyor. Sarı serum pazarının internet ve sosyal medya aracılığıyla büyük bir hızla yayılması dikkat çekiyor.

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEN PARA KAZANILMAZ

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ile yaptığım görüşmede, durumun ciddiyetine değindi. Cander, “Grip mevsimindeyiz. Haliyle şu anda çok hastamız var, pik yaptığı bir dönem. Bu serumla daha çabuk toparlanacağını düşünen insanlar birbirlerinden etkileniyor. Oysa gripte sarı serum diye bir tedavi şekli yoktur. Bunun yerine bol sıvı alımı ve istirahat öneriyoruz” diyor. Eldeki tahlil sonuçlarına bakılmadan serum uygulanamayacağını vurgulayan Cander, “Sadece yeterli sıvı, gıda ve vitamin alamayan, hastalığı atlatacak direnci olmayan yaşlılar gibi özel durumlar için seruma başvuruluyor” şeklinde konuşuyor.

RİSKLER VE ALERJİ REAKSİYONLARI

Sarı serumun içeriğinde B12 vitamini, çeşitli vitaminler, ağrı kesiciler ve antibiyotikler bulunuyor. Ancak bunların, şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olma potansiyeli büyük. Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, anafilaksinin ciltte döküntü, kaşıntı gibi belirtilerle başlayabileceğini ve bayılma ya da düşen tansiyon gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Bu tür uygulamaların hastane dışında yapılmasının, anafilaksi durumunda müdahale süresini uzattığını ve hastanın kurtulma ihtimalinin düştüğünü belirtiyor. Uzmanlar, sarı serumların yalnızca hekim kontrolünde ve belirli şartlar altında kullanılabileceğini hatırlatıyor.

PAZARLAMACI GİBİ EV EVE GEZİYORLAR

Son yıllarda, sosyal medya platformlarında birçok kişinin evinde serum taktırdığı görülüyor. Bazıları bununla bağışıklığını güçlendirdiğini, bazıları ise gribal enfeksiyonu tedavi ettirdiğini düşünüyor. “Vitamin kokteyli” olarak bilinen serumlar, büyük bir sektöre dönüşmüş durumda. İnternetteki ilanlar, belirtileri sıralayıp hastaların hastaneye gitmeden serum hizmeti almasını vaad ederek dikkat çekiyor.

BİLİNÇSİZ UYGULAMALARA DİKKAT

Bir arama yapıldığında, yanıt veren kişiler sağlık durumu hakkında tanı koyup gerekli ilacı öneriyor. Sağlık Bakanlığı, konu hakkında uyarılarda bulunarak, “Halk arasında ‘atom’ veya ‘vitamin eklenmiş serum’ ismiyle bilinen serumlar, yalnızca belirli rahatsızlıklara sahip kişiler için hekim kontrolünde kullanılmalıdır” diyor. Bu tür uygulamaların, sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekmesi önemli bir mesaj olarak öne çıkıyor.