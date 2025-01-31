Sarı Serumların Tehlikeleri ve Kullanım Riski

SARININ RİSKLERİ VE HASTANEDE UYGULANMA ZORUNLULUĞU

Grip veya soğuk algınlığı gibi hastalıklardan sonra hızla iyileşmek isteyenlerin tercih ettiği sarı serumlar, mutlaka doktor denetiminde ve hastane ortamında uygulanıyor. Ancak pek çok kişi, bu serumları ya evine tanıdık bir sağlık çalışanını çağırarak, ya sosyal medyada bu servisi sunanları arayarak ya da reçetesiz bir şekilde eczaneden alarak çeşitli kliniklerde yaptırabiliyor. Görünüşte zararsız olan bu serumlar, bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

MEHMET GÜNDOĞAN’IN TRAJİK HİKAYESİ

38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, Afyonkarahisar’da grip ve boğaz ağrısı şikayeti ile özel bir kliniğe başvurdu. Burada, Gündoğan’a ‘sarı serum’ takıldı. Ancak uygulamadan kısa bir süre sonra Gündoğan, klinikte fenalaştı ve hastaneye sevk edildi. Eşinin iddiasına göre, Gündoğan’a alerji testi yapılmadan sarı serum uygulandı. Serum uygulaması sırasında nefes almakta zorluk çeken Gündoğan’ın durumu kötüleşti. Klinik çalışanlarının müdahalesi yetersiz kaldı ve hasta, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Gündoğan, hastanede 20 saat süren bir yaşam mücadelesi verdi fakat maalesef hayatını kaybetti. Bu talihsiz olay, sarı serumların doktor gözetiminde uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür uygulamaların bilinçli bir şekilde yapılması gerektiği, yaşanan bu acı olayla ortaya çıkıyor.