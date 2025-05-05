Sarıyer’de Su Kesintisi İsyan Yarattı

YOL ÇÖKTÜ VE SU SIKINTISI BAŞLADI

İstanbul Sarıyer’de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü. Bu olayın akabinde, bölgede su sıkıntısı baş gösterdi. Temiz su hattındaki arıza, Ayazağa ve Yeşiltepe Mahallesi’nde kesintilere yol açtı. Bu nedenle belediye ekipleri, tankerlerle su dağıtımına başladı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ SONRASI TANKER GÖNDERİLDİ

Mahalle sakinlerinin tepkisinin ardından Sarıyer Belediyesi’nin ekipleri, bölgede su dağıtmaya başladı. Dağıtım, okul ve otobüs duraklarının bulunduğu merkezi noktalarda gerçekleşti. Bazı vatandaşlar, su bidonlarını taşımakta zorluk yaşadı.

İZDİHAM YAŞANIYOR

Mahalle sakini Yunus Emre Karaman, evinde su kesintisi yaşandığını ve dün akşam tankerle su dağıtımı sırasında izdiham oluştuğunu belirtti. Karaman, “Herkes üst üste çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Günde 3-4 kere gelip gidiyorum, bu dördüncü seferim. Allah’a şükür bizim evimiz yakın ama taşırken ellerimizin kesildiği de oluyor.” dedi.

HALK MAĞDUR DURUMDA

Beraber yaşadığı annesinin ameliyatlı, babaannesinin ise bacaklarından rahatsız olduğunu ifade eden Karaman, “2-3 gün sürer gibi ama bir an önce çözülmesi lazım. Bu şekilde gitmez, millet mağdur. Aşağı sokakta da bir tane su tankeri var, gündüz vakti neyse gelip rahat rahat alabiliyoruz ama akşam vakti izdiham oluyor. Herkes üst üste çıkıyor.” şeklinde konuştu.