Sarıyer’de Su Kesintisi Vatandaşları Kızdırdı

İNŞAAT DUVARI YIKILDI

İstanbul Sarıyer’de bir inşaatın istinat duvarının çökmüş olması sonucu yolun büyük bir kısmında çökme meydana geldi ve bu durum bölgedeki su teminini olumsuz etkiledi. Temiz su hattında yaşanan arızadan dolayı Ayazağa ve Yeşiltepe Mahallesi’nde su kesintisi başladı. Bu nedenle belediye ekipleri, su tankerleriyle bölgeye su dağıtımı gerçekleştirdi.

TEPKİLER ÜZERİNE SU DAĞITIMI YAPILDI

Bölge halkının tepkileri doğrultusunda Sarıyer Belediyesi, su tankerleriyle su dağıtımını hızlandırdı. Ekipler, güvenlik açısından önemli olan okul ve otobüs duraklarının yakınlarında su ikmali yaptı. Ancak bazı vatandaşlar, su bidonlarını taşımakta zorluk çekti.

Mahalle sakini Yunus Emre Karaman, yaptığı açıklamada evinde su kesintisi yaşandığını belirtti ve önceki gün su tankerleri aracılığıyla dağıtım yapılırken izdiham oluştuğunu ifade etti. “Herkes üst üste çıkıyor, kimse kimseyi dinlemiyor” diyen Karaman, günde 3-4 kere su almak için geldiğini ve bunun dördüncü seferi olduğunu söyledi. “Allah’a şükür evimiz yakın ama suyu taşırken ellerimiz de kesiliyor.” diyerek durumu anlattı.

MADURİYETLER GİDERİLMELİ

Aynı zamanda, Karaman’ın annesinin ameliyatlı olduğunu ve babaannesinin bacaklarından rahatsız olduğunu kaydederek “2-3 gün sürer gibi ancak bir an önce çözülmesi lazım. Bu şekilde gitmez, millet mağdur.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Aşağı sokakta bir tane su tankeri var. Gündüz saatlerinde rahat rahat alabiliyoruz ama akşam saatlerinde izdiham oluyor.” diyerek durumu özetledi.