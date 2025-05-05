Sarıyer’de Su Kesintisi Vatandaşları Üzdü

YOL ÇÖKMESİ SONUCU SU SIKINTISI

İstanbul Sarıyer’de, bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasıyla beraber bölgede yol çökmeleri meydana geldi. Bu durum, Ayazağa ve Yeşiltepe Mahallesi’nde temiz su hattındaki arıza nedeniyle su kesintisine yol açtı. Belediyeye bağlı ekipler, su sıkıntısını hafifletmek amacıyla tankerlerle su dağıtmaya başladı.

TANKERLERİMİZ VATANDAŞLARA GÖNDERİLDİ

Sarıyer Belediyesi’nin ekipleri, vatandaşların tepkisi üzerine su tankerlerini bölgeye yönlendirdi. Özellikle okul ve otobüs duraklarının bulunduğu merkezi noktalarda su dağıtımı sağlandı. Ancak su bidonlarını taşımakta güçlük çeken bazı vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle zorluk yaşadı.

İZDİHAM YAŞANILIYOR

Mahalle sakinlerinden Yunus Emre Karaman, evinde su kesintisi olduğunu ifade ederek, tankerle su dağıtımı sırasında geçen akşam ciddi bir izdiham meydana geldiğini söyledi. Karaman, “Herkes üst üste çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Günde 3-4 kere gelip gidiyorum, bu dördüncü seferim.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR MAĞDUR

Beraber yaşadığı annesinin sağlık durumu nedeniyle zorlandığını belirten Karaman, bu su ihtiyacının bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. “Aşağı sokakta da bir tane su tankeri var, gündüz vakti neyse gelip rahat rahat alabiliyoruz ama akşam vakti izdiham oluyor.” ifadelerini kullandı. Bu şekilde devam etmenin mümkün olmadığını söyleyerek, “Millet mağdur.” diyerek durumu özetledi.