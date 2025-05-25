Sarıyer Doğal Sit Alanı İlanı

İSTANBUL’DA SİT ALANI İLANI YAYIMLANDI

İstanbul’da, çevre ve şehircilik alanında önemli bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sarıyer ilçesinde yer alan PTT Evleri Mahallesi’nde 10709 ada ve 5 parsel numarasına sahip arsayı tescil etti. Bu alan, “Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi PTT Evleri Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı” olarak belirlendi ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsü kazandı.

ARSADA BULUNAN OKULLARIN DURUMU

Yerle ilgili gerçekleştirilen harita incelemelerinde arsada daha önce Büyükdere Zübeyde Hanım İlkokulu ve Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokulu olduğu görüldü. Ancak, iki okul da yıkılarak hafriyatları alınmış durumda.

ARSANIN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Yapılan tescil işlemine göre, söz konusu arsanın büyüklüğü 8336 metrekare olarak kayıtlara geçti.