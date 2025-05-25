Sarıyer’e Doğal Sit Alanı İlanı

İSTANBUL’DA SİT ALANI İLANI YAYIMLANDI

İstanbul’da sit alanı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki PTT Evleri Mahallesi’nde yer alan 10709 ada ve 5 parsel numaralı arsayı, “Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi PTT Evleri Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı Bakanlık oluruyla” tescil etti. Bu alan, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak kabul edildi.

ARSADA İKİ OKUL BULUNUYORDU

Yapılan harita kontrolü sonucunda arsada daha önce Büyükdere Zübeyde Hanım İlkokulu ve Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokulu bulunduğu görüldü. Ancak, her iki okul da yıkılmış ve hafriyat çalışmaları tamamlanmış durumda.

ARSANIN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Tapu kayıtlarına göre, arsanın toplam büyüklüğü 8336 metrekare olarak belirlenmiş.