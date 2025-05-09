Şarkıcı Begüm Polat’a Resmi Soruşturma

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmaları sürdürürken, dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Begüm Polat, bu soruşturmalara dâhil oldu.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Begüm Polat hakkında resmi bir soruşturma açıldığını açıkladı. Bu soruşturmanın, sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayanarak başlatıldığı kaydedildi.

KATILDIĞI PROGRAMDA YAŞANAN TARTIŞMALAR

Begüm Polat’ın geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programında yer alan görüntüler, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Programdaki bardağın üzerindeki yazılar, yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam olduğu iddialarını gündeme getirdi.

BEGÜM POLAT’IN AÇIKLAMALARI

Savcılıkta ifade veren ünlü sanatçı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” diyerek durumu açıkladı. Ayrıca, reklamın içeriğinden habersiz olduğunu ve yasa dışı bahisle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

SAVCILIK SORUŞTURMALARI GENİŞLETİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin medya ve sosyal medya üzerinden yayılmasını engellemek için soruşturmaları titizlikle sürdürüyor. Begüm Polat’ın dosyası, benzer olaylar için bir emsal oluşturabilir.