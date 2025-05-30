Şarkıcı Şimal Vefat Etti. 39 Yaşındaydı

2022’DE MAME KANSERİNİ YENEN ŞARKICI ŞİMAL’İN SAĞLIK SORUNLARI

2022 yılında meme kanserini atlatan şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Şimal’in sağlık durumu ile ilgili eşi Necati Arıcı, önceki akşam yaptığı açıklamada, “Durumu kritik” ifadesiyle ünlü şarkıcının sağlık halinin kötüye gittiğini belirtti.

ŞİMAL’DEN ACISIZ HABER GELDİ

Şimal’den gelen acı haber, sevenlerini derinden üzdü. Necati Arıcı, eşinin vefat ettiğini duyurarak, Şimal’in sosyal medya hesabında; “Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir” açıklamasına yer verdi.