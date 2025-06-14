Satışı Yasaklanan Salamura Yapraklar İşlemde

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN PESTİSİT BULUNDU

Almanya’da piyasada bulunan Türk malı salamura yapraklar üzerinde yapılan incelemelerde sağlığı tehdit eden düzeyde tarım ilacı kalıntısı tespit edildi. BLG Kardeşler GmbH tarafından ithal edilen “Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter” isimli salamura asma yaprağı ürünü, market raflarından kaldırılıyor. Alman gıda güvenliği yetkilileri, 400 gramlık salamura yaprak ürününde yasal sınırların üzerinde pestisit varlığını saptadı. Bu durumun, uzun süreli veya yüksek miktarda tüketim halinde sindirim, sinir ve bağışıklık sisteminde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

ÜRÜN İADESİ GEREKİYOR

Firma, ürünlerin satıştan çekildiğini bildirirken, hangi mağazalarda satış gerçekleştirdiği veya resmi iade süreciyle ilgili bilgi sunmadı. Tüketiciler, bu ürünün tüketiminden kaçınmaları konusunda uyarılıyor ve satın aldıkları noktalara giderek ürünlerini iade etmeleri öneriliyor.

GÜVENİLİR BİLGİLER

Geri çağrılan ürünlerin detayları şöyle:

– Ürün adı: Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter

– Ambalaj: 400 gram

– Parti numarası: LS0201/25

– Son kullanma tarihi: 01.2027

– Dağıtıcı firma: BLG Kardeşler GmbH, Almanya