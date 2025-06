Savaşın Maliyeti Yüksek: Günlük 100 Milyon Dolar

BİRİNCİ HAFTA MALİYETLERİ ARTIRDI

İsrail ve İran arasındaki savaş ikinci haftasına girdi. Savaşın yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda ekonomik yansımaları da ortaya çıkıyor. Wall Street Journal, savaşın İsrail için maliyetlerine dair detayları araştırdı. Gazetenin aktardığına göre, uzmanlar savaşın yüksek maliyetler getirdiğini ve bunu Tel Aviv’in uzun süreli bir savaşı sürdürme yeteneğini kısıtlayabileceğini vurguluyor. Ayrıca, İsrail’in bu savaşın ekonomik yükünü taşımasının kolay olmayacağı ifade ediliyor.

DEMİR KUBBE MALİYETLERİ

Wall Street Journal’ın haberine göre, savaşın İsrail açısından en büyük maliyet kalemi, İran füzelerini etkisiz hale getirmek için kullanılan savunma sistemleri oluyor. Önleyici sistemlerin maliyeti, günlük on milyonlarca dolardan başlayarak 200 milyon dolara kadar çıkabiliyor. ABD’nin işbirliğiyle geliştirilen Davud’un Sapanı sistemi, her seferde yaklaşık 700 bin dolarlık bir maliyet oluşturuyor. Uzun menzilli balistik füzeleri hedef alan Arrow 3 sisteminin her bir önleme maliyeti ise yaklaşık 4 milyon dolar. Daha eski bir versiyonu olan Arrow 2’nin maliyeti ise yaklaşık 3 milyon dolara ulaşıyor.

F-35’LERİN UÇUŞ MALİYETİ

Askeri harcamalar bu sistemlerle sınırlı kalmıyor. F-35 savaş uçaklarının uzak mesafelerde uzun süre havada tutulmasının da önemli bir maliyeti bulunuyor. Uzmanlar, bu savaş jetlerinin bir saatlik uçuş maliyetinin ortalama 10 bin dolar olduğunu belirtiyor. Bu uçakların havada yakıt ikmali ve mühimmat masrafları ise bu bedelin dışında kalıyor.

HASAR VE TAHMİNLER

Askeri harcamaların yanı sıra, saldırılarda oluşan tahribat da maliyetleri yükseltiyor. Onarım ve yeniden inşaat maliyetlerinin, İsrail’e en az 400 milyon dolara mal olabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu artan maliyetlerin İsrail üzerinde savaşı hızlı bir şekilde sonlandırma yönünde baskı oluşturduğunu belirtiyor. İran saldırılarının ardından, son günlerde İsrail ekonomisi büyük bir darbe aldı ve en büyük endişelerden biri kritik altyapının zarar görmesi. Wall Street Journal’a konuşan uzmanların tahminine göre, İran’la bir aylık bir savaşın toplam maliyetinin yaklaşık 12 milyar dolara ulaşabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, balistik füzelerin neden olduğu tahribatın, İsrail’in önceki savaşlardan çok daha ağır olduğu belirtiliyor.