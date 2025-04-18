Savcı Y.E’ye Tehdit: Suikast Planı!

ÖZEL HASTANELERDEKİ BEBEK ÖLÜMLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMA GÜÇLENİYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerinde meydana gelen bebek ölümlerine dair yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşanıyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmada, daha önce tutuklanan Mustafa Kemal Zengin’in telefonunda yapılan incelemelerde “WhatsApp” yazışmalarında Edirne’deki bir GSM firması yetkili bayisinde çalışan Z.K. isimli şüpheliye uygulama telefon numarası gönderip sorgulama yaptırdığı ortaya çıktı. Yazışmalarında iş insanı Gökhan Güler’in Zengin’den, Savcı Y.E.’nin yürüttüğü kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında tutuklu olan Yavuz Usta’nın tahliyesini istediği, bu talep gerçekleşmediğinde ise hakim ve savcılara yurt dışından suikastçı getirip vurduracağına dair mesajlar attığı kaydedildi.

GAZETECİLER VE YARGI GÖREVLİLERİNE YÖNELİK TEHDİTLER

Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler Z.K. ve Gökhan Güler gözaltına alındı. Soruşturma savcılığına sevk edilen şüphelilerin tutuklanmaları yönünde talepte bulunuldu. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Gökhan Güler’in tutuklanmasına karar verirken, Z.K.’ye yurt dışına çıkış yasağı ve Cumhuriyet Savcısı Y.E.’ye yaklaşmaması gereken adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

SUİKAST TEHDİTLERİ VE YETKİLİLERİN CEVAPLARI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “Yenidoğan Çetesi” davasını yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos’ta görüşen avukat A.A.’nın, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştiren kişiler için suikast yapılacağı ve ailelerine zarar verileceği tehdidinde bulunduğunu açıklamıştı. Bu olay üzerine başlatılan soruşturmada, savcının yakınlarına ait bilgilerin nasıl sızdırıldığı araştırılmış ve savcının odasına gizli kayıt cihazı yerleştirildiği tespit edilmişti. Avukat A.A. ile bağlantı kuran M.K.Z’nin savcıyı açıkça öldürmekle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. İlk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’inin tutuklanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında Gökhan Güler’in tutuklanması ile tutuklu sayısı 6’ya çıktı, serbest bırakılan Z.K. ile adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerin sayısı ise toplam 8 oldu. 6 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.