Savcılık, Murat Ongun’un Banka Kasalarına El Koydu

İÇİNDEKİ ŞÜPHELİ KASALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ile “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KASALARI

Soruşturma kapsamında tespit edilen kasalardan, Murat Ongun’un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal’ın 1 kasası olduğu belirlendi. Ayrıca firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın 1, Tuncay Yılmaz’ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız’ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş’in 1 ve BVA firması sahibi olan şüpheli Murat Kapki’nin 2 kasası bulunduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyetleri gerçekleştirdi.