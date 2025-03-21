Savcılık, Ongun ve 6 Kişinin Kasasını İnceledi

SUÇ ORGANİZASYONU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarını kapsıyor. Soruşturma süreç içerisinde şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının bulunduğu belirlenmiş durumda.

KASALARIN SAHİPLERİ BELİRLENİYOR

Yapılan incelemelerde, şüpheli Murat Ongun’un 2 banka kasası, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal’ın ise 1 banka kasası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın 1 kasası, Tuncay Yılmaz’ın 2 kasası, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız’ın 2 kasası, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş’in 1 kasası olduğu belirlendi. BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki’nin de 2 banka kasası olduğu ortaya çıktı.

EMNİYETİN ARAMA FAALİYETLERİ

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyetleri gerçekleştirmeye başladı. Bu durum, soruşturmanın seyrini hızlandıracak ve olası delillere ulaşmayı amaçlıyor.