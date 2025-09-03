Savunma Ve Havacılık İhracatında Yeni Zirve

YENİ ZİRVE İHRACAT RAKAMLARINDA

Savunma ve havacılık sanayii ihracatında önemli bir gelişme yaşandı. Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla toplam ihracat, yüzde 45 artış göstererek 5 milyar 418 milyon dolara ulaştı.

YÜZDE 97,3 ARTIŞLA BAŞARI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sektördeki ihracat verilerini detaylandırdı. 2025 yılı Ağustos ayında savunma ve havacılık sanayiinde yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Görgün, Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatın yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Gelecek dönemlerde yeni başarıların da geleceğini vurguladı.

YENİ BAŞARILARA İMZA ATMAYA DEVAM

Görgün, “Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi. Ana yüklenicilerden KOBİ’lere uzanan başarı zincirinin daha da ileriye taşınacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği ihracat hedeflerine ulaşmak için sektörün gece gündüz çalışması gerektiğini vurguladı.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Görgün, emeği geçen tüm firmalara, mühendisler, teknisyenler ve başkanlık personeline teşekkür ederek, “Millî teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam” şeklinde konuştu.