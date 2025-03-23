Saxo Bank’tan 2025 Altın Fiyat Tahmini

YÜKSELEN ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz hafta, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dikkat çekici bir artış göstererek 3 bin dolar seviyesini geçti. Artan jeopolitik gerginlikler ve ABD’nin uyguladığı ithalat vergileri, altının kısa sürede 3 bin doları aşmasına neden oldu. Haftayı 3 bin 28 dolardan kapatan ons altın, yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Bu gelişmelerle birlikte, serbest piyasada altının gram fiyatı ise 3679 TL seviyesinden alıcı buldu.

2025 YILI ALTIN FİYAT TAHMİNLERİ

Danimarka merkezli finans kuruluşu Saxo Bank, altındaki bu hareketliliği göz önünde bulundurarak 2025 yılına dair altın fiyat tahminini güncelledi. Banka, daha önce belirttiği beklentiyi yükselterek, 2025 yılında ons başına altın fiyatının 3300 ABD doları seviyesine ulaşacağını öngördü. Australian Resources and Investment’ın haberine göre, Saxo Bank’ın emtia stratejisti Ole Hansen, altının yükselişini destekleyen birçok faktörün olduğunu belirtiyor. Bu faktörlerin, altının geleceği üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ

Hansen, özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının son üç yılda her yıl 1000 tondan fazla altın alagı gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor. Bu durumun, altına olan talebi sürekli artırdığı ifade ediliyor. Altının tarihsel olarak bir değer saklama aracı olduğunu ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde fiyatını koruma eğilimi sayesinde mali borç endişelerine karşı önemli bir “koruma” sağladığını belirtiyor. Son 25 yılda başta ABD olmak üzere hükümet borç seviyelerindeki hızlı artışın, gelecekte bir krize yol açabileceği endişelerini artırdığı dile getiriliyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE ALTIN PERFORMANSI

Hansen, eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse altının kriz karşısında önemli bir koruma görevi üstleneceğini aktarıyor. Altının, ABD’deki faiz indirimi döngülerinde genellikle iyi bir performans sergilediğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şimdilik faiz indirimlerine ara vermiş olmasıyla birlikte, ABD ekonomisindeki kötüleşme sinyallerinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi beklentilerini güçlendirdiğini kaydediyor. Bu durum, Saxo Bank’ın 2025 altın fiyat tahminini yukarı çekmesinde de önemli bir etken oldu.