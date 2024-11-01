“Seans Öncesi Bilinmesi Gerekenler” “Seans Öncesi Bilinmesi Gerekenler” -> “Seans Öncesi Bilinmesi Gerekenler”

HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEMİ

Kasım ayının ilk gününde, yurt içinde İSO imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), İstanbul’daki enflasyon verileri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global’ın olası Türkiye raporu dikkatle izlenecek. Ayrıca, yurt dışında imalat sektörü PMI verileriyle birlikte ABD’den gelecek tarım dışı istihdam rakamları da önemli bir takip konusu olacak.

ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Türk lirası mevduatları ve katılım hesapları ile fonlarda uygulanan stopaj oranları artırıldı. Türkiye ile Senegal arasında eğitim, tarım, enerji, şehircilik ve stratejik iş birliği alanlarında beş ayrı mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçtiğimiz hafta 33 milyon dolar daha artarak yeni bir zirveye ulaştı.

İSRAİL VE İRAN GERİLİMİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran’da hiç olmadığı kadar hareket özgürlüğüne sahip olduğunu belirterek, “Gerektiğinde İran’ın her yerine ulaşabiliriz” açıklamasında bulundu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani ise, “Siyonist rejimin ülkemizin bazı bölgelerine yönelik yaptığı son saldırı, çaresiz bir eylemdi ve Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz” dedi.

İÇ GÜNDEMDE HANGİ VERİLER AÇIKLANACAK?

Yurt içi gündemde Bloomberg HT tarafından hazırlanan Ekim ayı final tüketici güven endeksi rakamları saat 09.55’te yayımlanacak. Ardından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve S&P Global tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI rakamları saat 10.00’da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait “Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri” raporunu da saat 10.00’da yayımlayacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için Ekim ayına ait perakende ve toptan fiyatlarını saat 12.00’de duyuracak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise haftalık sektör verilerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir gün gecikmeli olarak saat 14.00’te açıklayacak. Günün sonunda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global’den Türkiye’nin kredi notuyla ilgili değerlendirme bekleniyor. Foreks Haber’in 17 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P Global’in değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin kredi notunun “B+”dan “BB-“ye yükseltilmesi ve “pozitif” olan görünümünün “durağan” olarak değiştirilmesi öngörülüyor. S&P Global, belirlediği tarihlerde rapor açıklamayabiliyor.