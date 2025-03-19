Seat, Volkswagen Gibi Fiyatları Yükseltti

VOLKSWAGEN’İN ETKİSİ

Volkswagen, sıfır araç fiyatlarını büyük ölçüde artırdı. Bu durum, markanın alt markası Seat için de geçerli. Seat’ın resmi web sitesini incelediğimizde, abisinden farksız olduğunu gözlemliyoruz.

SEAT İBIZA FİYATLARI

Bu durumu en iyi yansıtan model Seat Ibiza olarak öne çıkıyor. Şu anda bu model, 1.315.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu, B hatchback araçlar için oldukça yüksek sayılabilir.

GİRİŞ PAKETİ ÖZELLİKLERİ

Peki, Ibiza’nın giriş paketinde bizi neler bekliyor? Style adı verilen bu pakette, 115 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli motor ve DSG şanzıman tercih ediliyor.