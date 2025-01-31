Seçil Erzan Davasında Zorla Getirme Kararı

DURUŞMADA SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz sanıklar Ali Yörük ve Atilla Yörük katıldı. Duruşma sırasında, çok sayıda taraf avukatı ve bazı müştekilerin de duruşmada hazır bulunduğu görüldü. Ara kararını veren mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanık Süleyman Aslan hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun savunmalarını almak için zorla getirilmeleri hükmedildi. Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu’nun bulunduğu 20 müştekinin, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkındaki delillerini tespit edebilmek için duruşmada bulunmalarına yönelik emniyete müzekkere yazılması kararlaştırıldı. Eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşma tarihi 21 Nisan olarak belirlendi.

IDDIANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayalı olarak 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle bu parayı iade edeceğini belirttiği yer alıyor. İddianamede, yazılı evrakın para karşılığında verildiği ancak müşteki Çeviker’in, Erzan’a ulaşmaya çalışmasına rağmen bunun mümkün olmadığı, bu durumu bankaya bildirdiği ve bankanın araştırma yapmaya başladığı ifade ediliyor. Erzan’ın, futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fondan bahsederek para yatırmaya ikna ettiği, ancak gerçekte böyle bir fonun bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor. Erzan’ın müştekilerin verdiği paralara dair sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesi ve ıslak imzasını atarak teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği vurgulanıyor.

Ceza İstemleri Nedir?

Sanık Seçil Erzan için, “özel belgede sahtecilik” ve “tacir veya şirket yöneticisi olan veya şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor. Sanık Rüya Sağır içinse “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani’nin “tefecilik” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması isteniyor. Diğer yandan, Nur Erkasap’ın “tacir veya şirket yöneticisi olan veya şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla ceza alması öngörülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesi kararlaştırılan iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.