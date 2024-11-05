“Seçim Gününde Yarış: Kamala Harris mi, Donald Trump mı?”

SEÇİM GÜNÜNDE VATANDAŞLAR SANDIĞA GİDİYOR

ABD’de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in katıldığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar oy vermek üzere sandıklara yöneliyor.

BAŞSAVCILARDAN SÜKÛNET ÇAĞRISI

17.00 itibarıyla, ABD’nin 51 başsavcısı “iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi” çağrısında bulunarak halka sükûnet önerisi yaptı. Başsavcılar, “Sonuçlarla ilgili her türlü şiddet eylemini” daha önceden kınayarak, “İktidarın barışçıl bir şekilde devri, ulusumuzun istikrarının merkezinde yer alan hukukun üstünlüğü geleneğinin bir kanıtıdır” şeklinde bir açıklama yaptı.

BAŞKAN BİDEN SEÇİM SONU ÇIKTILARINI İZLEYECEK

16.45’te elde edilen bilgilere göre, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Biden ve eşi Jill Biden’ın seçim sonuçlarını, yardımcıları ve üst düzey Beyaz Saray personeliyle birlikte Beyaz Saray konutundan takip edeceği belirtildi. Biden, ülke genelinde yarıştırların sonuçları geldikçe düzenli bilgi alması bekleniyor.

BAŞKENTTE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

16.30 itibarıyla, başkanlık seçimleri nedeniyle Washington DC ve Beyaz Saray çevresinde kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

HARRİS’TEN OY VERME ÇAĞRISI

Demokrat aday Kamala Harris, oy verme işleminin başlamasından itibaren X sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Harris, “Seçim günü geldi çattı. Bugün, ülkemizi sevdiğimiz ve Amerika’nın vaatlerine inandığımız için oy veriyoruz” ifadelerini kullandı.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

14.00’te, ABD’nin doğu eyaletlerinde başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemleri başladı. Başkanlık yarışı, Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump arasında geçiyor. Başkan yardımcılığı için ise Cumhuriyetçilerin adayı Ohio Senatörü James David Vance ile Demokratların adayı Minnesota Valisi Tim Walz yarışıyor. Amerikan halkı, ABD’nin yeni başkanını seçmenin yanı sıra Kongre’nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesi ile Senato’daki 34 sandalye için oy kullanıyor.

OY VERME ZAMANI BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ülkede üç farklı saat dilimi bulunduğu için oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş saatleri eyaletlere göre değişiklik gösteriyor. New York ve Virginia’da saat 06.00’da (TSİ 14.00) oy verme işlemi başlarken, kritik eyaletler Florida, Pensilvanya ve Washington DC’de saat 07.00’de (TSİ 15.00) başlayacak. Sandıklar, Virginia ve Florida’da 19.00’da (TSİ 03.00), Washington DC ve Pensilvanya’da 20.00’da (TSİ 04.00), New York’ta ise 21.00’de (TSİ 05.00) kapanacak. Seçimi kazanan aday, 20 Ocak 2025’te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD’nin 47. başkanı olacak.

DİXVİLLE NOTCH’TA İLK OY KULLANILDI

Seçim günü, ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Dixville Notch köyünde gece yarısında oy verme işlemi başladı. 6 seçmen, yerel saatle 00.00’dan itibaren oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Yapılan sayıma göre, 6 seçmenin 3 oyu Harris’e, 3 oyu ise Trump’a verildi.

ERKEN OY KULLANIMI REKOR KIRDI

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı’nın aktardığı bilgilere göre, eylül ayı ortalarından itibaren başlayan erken oy kullanımında bugüne kadar 82 milyondan fazla vatandaş oy kullanmış durumda. Bu kişilerden 44 milyondan fazlası şahsen oy kullanırken, 37 milyonun üzerinde seçmen ise posta yoluyla erken oy verdi.

ANKETLERDE TRUMP ÖNDE GİDİYOR

“Seçiciler Kurulu” (Electoral College) sisteminin kritik öneme sahip olduğu 7 salıncak eyalette (Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin) yapılan anketlerin ortalamasında Trump, Harris’in önünde yüzde 0,8 puanla önde gidiyor. Ülke genelindeki anketler ise Trump ve Harris’in başa baş ilerlediğini gösteriyor.