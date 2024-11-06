Seçimlerde Dönüm Noktası: Sonuçlar Geliyor SÜREÇTE KİLİT SANDIK EYALETLERİ BELİRLİYOR

SONUCU BELİRLEYECEK KİLİT FAKTÖRLER

ABD’deki başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerde beklenmedik sonuçlar gündeme geliyor. Anketlerdeki kıl payı tablo yerini belirgin farklara bırakıyor. Seçim sonuçlarının kısa bir süre içinde belli olacağı tahmin ediliyor. Oy sayma işlemi devam ederken, batı kıyısındaki eyaletlerde sandıkların kapanmasına az bir süre kaldı. ABD’deki 50 eyalet, 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu aracılığıyla temsil ediliyor. Bir adayın başkanlık için en az 270 delegenin desteğini alması gerekiyor. Mevcut durumda Kamala Harris ve Donald Trump, beklenen eyaletleri birer birer kazanıyor, ancak asıl belirleyici faktör Yedi salıncak eyalette bulunuyor.

KADINLARIN HARRIS’E DESTEĞİ, GENÇLERİN TRUMP’A İLGİSİ

Edison Research tarafından yapılan sandık çıkış anketlerine göre, gençlerin Donald Trump’a olan ilgisi artıyor. 18-29 yaş grubu içerisindeki Trump’ı tercih edenlerin oranı, 2020 yılına göre altı puan artarak yüzde 42’ye ulaştı. Aynı yaş grubunda Kamala Harris’in destek oranı ise yüzde 55 olarak belirlendi. 65 yaş üstü seçmenin yüzde 50’si Harris, yüzde 49’u Trump dedi. Trump, yaşlı seçmenlerden 2020’ye göre üç puan daha az oy aldı. Harris, kadınların yüzde 54’ünün desteğini kazanırken, kadın seçmenlerden Trump’a destek iki puan artarak yüzde 44’e yükseldi. Beyaz Amerikalıların yüzde 55’i Trump’ı tercih etti, Harris’e destek ise yüzde 43 seviyesindeydi. Trump, siyah Amerikalılardan yalnızca yüzde 12 oy alırken, Harris’e destek oranı ise yüzde 86 olarak kaydedildi. Harris’in seçmenleri arasında üniversite mezunlarının oranı yüzde 57, Trump seçmenleri arasında ise bu oran yüzde 40 olarak gerçekleşti. Seçmenlerin yüzde 31’i oy verme davranışlarını ekonominin etkilediğini belirtirken, diğer konular arasında göç, kürtaj ve demokrasi durumu öne çıkıyor.

GÜNCEL SEÇİM DURUMU

ABD’deki oy sayımında Donald Trump, sabah saat 07.00 itibarıyla Idaho, Ohio, Iowa ve Kansas’ta galibiyet kazandı. Kamala Harris de California ve Oregon’daki seçimlerden zaferle ayrıldı. Ayrıca, FBI dört eyalette meydana gelen seçim süreçlerini aksatan asılsız bomba ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Michigan, Wisconsin, Arizona ve Georgia’daki yerel yetkililerle irtibat kurulduğu bildiriliyor. Pennsylvania’da da bomba ihbarları nedeniyle oy verme işlemleri geçici olarak durduruldu ve bazı sandıklar TSİ 06.00’a kadar açık kaldı.

BITCOIN’DA TARİHİ REKOR

Donald Trump başkanlık yarışında önde giderken, Bitcoin 75 bin doları aşarak tarihi bir rekor kırdı. Çok sayıda eyalette sandıklar kapandı. Wisconsin ve Arizona’nın da aralarında bulunduğu kritik eyaletlerde açılan sandıklarda, Trump’ın 2016 yılında kazandığı Arizona’yı tekrar alıp almayacağı merak konusu. Anketlerde, bu eyalette seçmenlerin bir numaralı gündeminin göç meegelesi olduğu belirtiliyor.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARDAKİ GELİŞMELER

Son gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Donald Trump, ABD’nin batı ve orta kesimindeki Teksas, Wyoming, Kuzey ve Güney Dakota ile Nebraska’yı kazanması bekleniyor. Ayrıca güneyde Louisiana ve Arkansas’ın da Trump tarafından alınacağı öngörülüyor. Kamala Harris ise Illinois, New York, New Jersey, Delaware ve Vermont gibi eyaletlerde galip gelmesi bekleniyor. TSİ 06.20 itibarıyla Trump 198, Harris ise 112 delegeye sahip görünüyor.

SEÇİM USULSÜZLÜĞÜ İDDİALARI

Donald Trump, kritik Pennsylvania eyaletinde Philadelphia’da seçim usulsüzlüğü yapıldığına dair iddialarda bulundu. Ancak Philadelphia Bölge Savcısı ve polis teşkilatı, Trump’ın iddialarına herhangi bir kanıtın bulunmadığını açıkladı. Aynı zamanda, Pennsylvania’da Kamala Harris’in önde olduğu gelen bilgiler arasında.