Seda Kaya Ösen CHP’ye Geçiyor

SİYASETTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Siyaset kulislerinde Seda Kaya Ösen’in durumu oldukça dikkat çekiyor. DEVA Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Ösen’in bu Salı günü Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) grup toplantısına katılarak partiye geçiş yapacağı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Ösen’in rozetini, Salı günü yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. Bağımsız olarak görevine devam eden İzmir milletvekili Seda Kaya Ösen’in CHP’ye katılmasıyla ilgili belirsizlik sona erdi. Alınan bilgilere göre, parti yönetimi Ösen’in CHP’ye geçişine onay verdi.

Ösen, gelecek hafta CHP’ye katılımını resmiyet kazandıracak. Salı günü yapılacak grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in elinden rozetini alacağı ifade ediliyor. 2023 genel seçimlerinde DEVA Partisi listesinden İzmir milletvekili olarak seçilen Ösen, parti içindeki anlaşmazlıklar doğrultusunda kısa bir süre önce istifa etmişti.

Seda Kaya Ösen’in CHP’ye katılmasıyla birlikte Meclis’teki sandalye sayısı 135’e yükselecek ve İzmir’deki milletvekili sayısı da 13’e çıkacak. Bu durum CHP için önemli bir kazanım olacak. Ösen, istifa sürecinde yaptığı açıklamada, “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.