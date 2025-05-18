Seda Kaya Ösen, CHP’ye Geçiyor

SEDA KAYA ÖSEN’İN CHP’YE GEÇİŞİ GÜNDEME GELDİ

Siyaset kulislerinde Seda Kaya Ösen’le ilgili gelişmeler dikkat çekiyor. DEVA Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Seda Kaya Ösen’in Salı günü Cumhuriyetçi Halk Partisi grup toplantısına katılarak CHP’ye geçiş yapacağı iddia ediliyor. Ösen’in rozetini, Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. DEVA Partisi’nden istifa eden ve bağımsız olarak kalan Ösen’in CHP’ye geçişi ile ilgili durumu nihayet netlik kazanmış durumda. Alınan bilgilere göre, İzmir milletvekili Ösen’in CHP’ye katılmasına parti yönetimi onay vermiş.

BİR HAFTADA CHP’YE GEÇİŞİ RESMİLEŞTİRİYOR

Seda Kaya Ösen, önümüzdeki Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in elinden rozetini alarak partisindeki yeni dönemini resmileştirecek. 2023 genel seçimlerinde DEVA Partisi listesinden İzmir milletvekili seçilen Ösen, içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle partiden kısa bir süre önce ayrıldı.

Seda Kaya Ösen’in katılımıyla CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 135’e çıkarken, İzmir’deki milletvekili sayısı da 13’e yükselecek. Ösen’in parti içerisinde yaşadığı bu değişiklikle birlikte CHP’nin meclisteki gücü artmış olacak.

Seda Kaya Ösen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözleri dile getirmişti: “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.”