Seda Kaya Ösen CHP’ye Geçiyor!

SEDANIN CHP’YE GEÇİŞİ NETLEŞTİ

Siyaset kulislerinde, Seda Kaya Ösen’in durumu gündem oluyor. DEVA Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Seda Kaya Ösen’in, Salı günü Cumhuriyetçi Halk Partisi’nin grup toplantısına katılarak partiye geçiş yapacağı öne sürüldü. Ösen’in rozetini bu toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. Üzerinde durulan bilgilere göre, İzmir milletvekili Ösen’in CHP’ye geçişi için parti yönetimi onay verdi.

GRUP TOPLANTISI BEKLENİYOR

Ösen, önümüzdeki hafta CHP’ye geçişini resmileştirmek amacıyla Salı günü düzenlenecek grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in elinden rozetini takacak. 2023 genel seçimlerinde DEVA Partisi’nden İzmir milletvekili olarak seçilen Ösen, parti içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle kısa bir süre önce istifa etmişti.

CHP’NİN SANDALYE SAYISI ARTACAK

Seda Kaya Ösen’in katılımıyla birlikte CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 135’e çıkarken, İzmir’deki milletvekili sayısı da 13 olacak. Ösen, istifa sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.” ifadelerine yer vermişti.