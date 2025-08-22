Sedat Tahiroğlu: “Galatasaray, Barış’ı Satmalı”

TEKLİFİN GERÇEĞİ

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan kulübü NEOM tarafından 100 milyon Euro’luk bir transfer teklifi gündemde. Bu durum, oyuncunun eski takımı olan Ankara Keçiörengücü’nün başkanı Sedat Tahiroğlu’nun yaptığı çarpıcı açıklamalarla daha da ilginç hale geliyor.

TARİHİ RAKAM

Tahiroğlu, Ekol Sports’a verdiği röportajda, “Bugün gelinen noktada bu rakamı yakalayan bir futbolcu yok. Türkiye için çok iyi bir para. Galatasaray’ın bu teklifi değerlendirip Barış’ı satması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuşuyor. Bu durum, Türkiye futbol tarihinde ender görülen bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Keçiörengücü, Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’a transferi sonrasında gerçekleştireceği satıştan yüzde 20 pay alma hakkını elinde bulunduruyor. Tahiroğlu, bu konuda kesin bir tutum sergileyerek, “10 sene o payı mı bekleyeceğiz? Bu saatten sonra satılmaması iki tarafa da zarar verir” diyerek Galatasaray’ı harekete geçmeye çağırıyor.

AVRUPA’DAKİ POTANSİYELİ

Ankara Keçiörengücü’nün başkanı, Barış Alper Yılmaz’ın Avrupa’ya transferinin her iki kulüp için de getirisi olacağına dikkat çekiyor. “Barış’ın attığı her gol, oynadığı her maç bizim için de önemli” şeklinde sözlerini tamamlayarak, oyuncunun kariyerinin gelişmesine olan katkısını vurguluyor.