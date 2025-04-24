Şehit Berat Mecit Day Uğurlandı

Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevini yaptığı esnada teröristlerin saldırısında ağır yaralanmıştı. Hastanede devam eden tedavisinin ardından Berat Mecit Day’dan gelen acı haber duyuruldu.

ŞEHİT EGOZ SÖZLERİ

Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler eşliğinde Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi’ne taşındı. Burada baba Mecit, anne Hatice ve askeri kamuflaj giymiş kardeşi Saygiye Elif Day ile yakınları taziyeleri kabul etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehidin naaşı, yapılan cenaze namazının ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Törene, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.