Şehit Binbaşı Mustafa Yetişen İçin Tören

ŞEHİT BİNBAŞI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) için Şırnak’ta bir tören gerçekleştirildi. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Ardından, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda bir tören yapıldı.

TÖRENE İLGİ GÖSTERİLDİ

Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı, tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Duaların ardından şehit Binbaşı Murat Yetişen’in cenazesi, Aydın’a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na taşındı.