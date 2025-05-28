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Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat

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ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türkiye’de yeni bir şehit haberi geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat’ın geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Yerlikaya, acı haberi şu sözlerle paylaştı: “Milletimizin başı sağ olsun. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat, aranan bir şahsın yakalanması esnasında eğimli bir arazide düşerek ağır yaralanmış ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

Bakan Yerlikaya, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, Jandarma Teşkilatına ve milletimize başsağlığı diledi. “Şehidimizin makamı âli olsun.” ifadelerini ekledi.

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