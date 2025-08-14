Şekerli Gıdalara Düzenleme Geliyor: Bakanlık Harekete Geçti

GAZLI İÇECEKLERDE FRUKTOZ ORANI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara temsilcileriyle yaptığı buluşmada, gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’dakilere göre 4 kat fazla olduğunu belirtti. Memişoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak” ifadelerini kullandı.

HASTANELERİN DAYANIKLILIĞI ARTTI

Memişoğlu, Türkiye’deki hastanelerin yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini, riskli olarak görülen hastanelerin derhal boşaltıldığını aktardı. Ayrıca, Balıkesir Sındırgı’da yeni hastane yapımının birkaç hafta içinde tamamlanacağını, İstanbul’da 12 izolatörlü hastanenin inşaatının tamamlandığını ve bu tesislerin deprem müdahale üssü olacağını açıkladı.

RENDEVU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Bakan, göz, plastik cerrahi ve onkoloji branşları hariç randevu sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü vurguladı. “Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor” sözleriyle mevcut durumu açıkladı.

KANTİNLERDE KALİTE ARTACAK

Memişoğlu, okul kantinlerinde kalite artışı sağlamak için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Sigara kullanımına karşı özel bir kampanya başlatıldığını ve “Şimdi değilse, ne zaman” sloganıyla yeni bir logo hazırlandığını ifade etti. Ayrıca, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının neredeyse iki katına çıkarıldığını belirtti.