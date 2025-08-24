Selçuk Bayraktar, BAYKAR SİHA’ları tanıttı

BAYRAKTAR’DAN MAVI VATAN AÇIKLAMALARI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da gerçekleştirilen “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliğinde bir konuşma yaptı. Bayraktar, “Mavi Vatan’ın topluma ne olduğunu anlatacağız. BAYKAR dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi.” ifadelerinde bulundu.

N SOSYAL ÜYELİK FIRSATLARI

Bayraktar, “N Sosyal’e üye olacaklara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden bir yarışmamız var. Mavi Vatan’ın ne olduğunu anlatmak istiyoruz. Sadece gemilerimiz değil, aynı zamanda teknolojinin şampiyonlarının yarıştığı etkinlik olacak. 3 farklı yarışmamız var.” diyerek etkinliğin kapsamını genişletti.

BAYRAKTAR TB3’ÜN YETENEKLERİ

Bayraktar TB3’ün yeteneklerinden söz eden Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB3, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA oldu. 170 defa farklı hava koşullarında otomatik şekilde indi ve kalktı. 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde 2 Bayraktar TB3 mühimmatla hedeflere taarruz edip gemiye geri döndüler. Deniz havacılığına stratejik giriş yapmış olduk. Kısa pistli gemiler diğer gemilerden maliyet etkin. Binlerce kilometre öteye gidebilen Bayraktar TB3, 3 bin kilometre öteye gidip geminin korunmasını sağlayabiliyor.” şeklinde belirtti.

TEKNOFEST İSTANBUL TARİHİ

17-21 Eylül 2025’te Teknofest İstanbul düzenleneceğini açıklayan Bayraktar, “KKTC bizler için bir anlamda Mavi Vatan’ın incisi diyebileceğimiz önemli bir yer. Orada da büyük coşkuyla kutlandı.” diye ekledi.

JAPONYA SİHA’LARLA İLGİLENİYOR

“Baykar dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı” diyen Bayraktar, “Dünyanın en büyük SİHA üreticisi. Yakın coğrafyadan değil de 37 ülkeye SİHA ihraç etmiş durumdayız. Japonya da ilgileniyordu. Dünyanın en gelişmiş teknolojisini maliyet etkin sunmuş oluyorsunuz.” dedi.