Selçuk İnan: Beraberlik Hakkı Olan Maçtı

MAÇIN SONUCU VE DEĞERLENDİRMELER

Gaziantep FK ile Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, bu mücadeleyi 1-0’lık skorla kazandı. Maç sonunda Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan değerlendirmelerde bulundu.

AGRESİF BAŞLANGIÇ YETERSİZLİĞİ

Selçuk İnan, “Oyuncularımı, mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Bütün iyi niyetleriyle ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Uzun süredir içeride yenilmiyorduk, kaybetmek istemiyorduk, 1 puan için mücadele ettiler. Maça iyi başlayamadık. Belki aşırı motivasyondan belki fazla konsantrasyon, bilmiyorum sebebini. Maça iyi başlayamadık. Daha agresif başlamalıydık. Galatasaray duran top ve kornerlerden etkili oldu. Kornerden yediğimiz golle maçın neredeyse tamamını yenik durumda oynadık” şeklinde konuştu.

BERABERLİK GÖRÜŞÜ

İnan, maçın hakkının beraberlik olduğunu belirterek, “Galatasaray’ın çok önemli oyuncuları var. Sürekli baskı yapmak kolay değil. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Elimizdeki tüm hücum oyuncularını da sahaya sürmeye çalıştım. Oyuncularım bu ışığı vermişti. Bu riski alınca Galatasaray da pozisyonlara girdi. Maçın hakkı beraberlik gibiydi. Gönül isterdi ki serimizi devam ettirelim ama olmadı. Erken değişiklik yapmak o anda, Mandouki’nin yerine giren Salem elinden geleni yaptı ama o da sakatlandı. En nihayetinde 11 kişi devam ettik maça” sözlerini kullandı.