Selçuk Tengioğlu Hesabı Açan Gözaltında

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Evlat katili Selçuk Tengioğlu adına sosyal medya platformlarında hesap oluşturarak CHP lideri Özgür Özel’i tehdit eden bir şahıs daha gözaltına alıyor. Bu durum, sosyal medya kullanımıyla ilgili güvenlik sorunlarını gündeme getiriyor.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA

Yetkililer, bu tür tehditlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan tehditlerin araştırılması, hukukun üstünlüğü ve toplum güvenliği için önem arz ediyor. Yoruma açık bu tür davranışların önlenmesi amacıyla yürütülen soruşturmaların artması bekleniyor.