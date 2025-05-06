Selçuk Tengioğlu’nun Kızı Korku İçinde!

SELÇUK TENGİOĞLU’NUN KORKU SALAN GEÇMİŞİ

Selçuk Tengioğlu, geride bıraktığı karanlık geçmişiyle tanınan bir birey. İlk yaşanan olayların ardından ailesinde büyük bir travma oluşturmuş bir katil. Ağabeyi, onu tanımlarken “Evinize gelir, yer içer, bir anda bıçağını çıkarıp sizi öldürebilir” demişti. Tengioğlu’nun öldürdüğü iki çocuğun yanı sıra, hâlâ hayatta olan üç çocuğu daha var. Ailelerinin korkusuyla iki çocuğu yurt dışına kaçarken, pencereneden atlayarak kurtulan kızı gizli adresinde yaşamaya devam ediyor. Olay günü 16 yaşında olan bu genç kadın şimdi evli ve çocuklu.

KORKU İÇİNDE YAŞAMAK

Yerlerini gizli tutmak zorunda kalan genç kadın, gazeteci İsmail Saymaz’a ulaşıp duygularını paylaştı. “Öğrendiğim andan beri diken üstündeyim. Ölmesi için dua ediyoruz” dedi. Kendisiyle yaptığı sohbetten bazı önemli noktaları Saymaz şu şekilde aktardı: – “Özgür Bey’e saldırı yapan kişinin kızıyım. 2004 yılında yaşanan olayda balkondan atladım. Babam olan o şahıstan dolayı can güvenliğim yok. Yerimizi gizli tutuyorduk. Çok üzgünüm. Diyecek bir şey bulamıyorum. Küçük bir şehirde yaşıyorum ve çok korkuyorum.”

Bu nedenle, hem kendisi hem de kız kardeşi, babalarının zarar vermesinden korkarak yıllardır adreslerini gizli tutmakta ve sosyal medyadan uzak durmaktadır. Genç kadın ayrıca, “Şu an biz de korku içerisindeyiz. Bundan sonraki hayatımız yine bir kaçış içerisinde olacak,” diye ekliyor.

NİHAİ KORKU VE NEFRET

Genç kadın, Selçuk Tengioğlu ismini duyduğunda hissettiği duyguyu şöyle ifade etti: – “Nefret! Bu ismi duyduğumuz zaman ölmesi için dua ediyoruz. Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok.” Ayrıca, can güvenliği açısından adreslerini, şehri ve çocuklarının okuduğu okulu asla belirtmediklerini vurguladı.

Konunun ciddiyeti hakkında Paylaştığı bilgilere göre, 10 yıl önce cezaevinden çıktığında kendilerine ulaştığını, ancak medyada “16 yıl yattı” diye verilen bilginin doğru olmadığını da belirtti. Olay gerçekleştiğinde ailesiyle birlikte dışarıda olduklarını hatırlıyor ve “Özgür Özel’in başına bu olay gelmiş” dediklerinde, eşinin “Saldırı yapan kişi babanmış” demesiyle gerçeği anladıklarını ifade ediyor.

Son olarak, korkularını dile getirip gelecekte de tehlike altında olacaklarını, hayatlarının bir kaçış hikayesine dönüşeceğini belirtiyor.