Selimiye Camisi’nde Restorasyon Bitmek Üzere

GEÇMİŞE YÖN TUTAN CAMİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada Mimar Sinan’ın ulaşılmaz eseri Selimiye Camii’nde kapsamlı bir restorasyon çalışması sürdüğünü belirtiyor. Sezer, “Selimiye Camiimizin çevre düzenlemesi dahil olmak üzere, minarelerde yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda.” diye ifade ediyor. Restorasyon ekiplerinin kubbe kısmında kalem işi çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Sezer, bu çalışmaların da kısa süre içinde tamamlanacağını aktarıyor. “Kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında eksikliğimiz var. Kalem işleriyle ilgili eksikliklere ilişkin çalışmalar da hızlı şekilde yapılıyor. Orası da bitirildikten sonra camideki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz.” diyen Sezer, son aşamaya gelindiğini vurguluyor. “2-3 aylık bir sürede oradaki iskeleler de sökülür.” ifadelerini kullanıyor ve bekleyen herhangi bir durum olmadığını belirtiyor.

RESTORASYONDA NELER YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021’de restorasyona alınan Selimiye Camii’ndeki çalışmalar, Bilim Kurulu nezaretinde yürütülüyor. Caminin en çok yıpranan 4 minaresinde taş onarımları ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Minare külahının altında bulunan orijinal tek turkuaz çininin çoğaltılmasıyla birlikte 64 çini yerlerine yerleştirildi. Caminin ana kubbesi ve avlu kubbelerinde güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapıldıktan sonra kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısı aslına uygun olarak restore edilirken, yapının cam ve ahşap pencere doğramaları yenilendi. Ekipler, cami avlusunda kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Caminin revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlanırken, caminin kubbe bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Restorasyon çalışmaları sürerken cami, ziyaret ve ibadet için açık tutuluyor.