Selin Dilmaç Uyuşturucu Satmaktan Tutuklandı

SELİN DİLMAÇ’IN TUTUKLANMASI

İstanbul’da komedyen olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak kesişiminde buluşan iki kişiden şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır uyuşturucu buldu. Bunun üzerine Dilmaç’ın ikametinde yapılan aramada, 759,32 gram uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Dilmaç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

PERFORMANS VE TEPKİLER

Tutuklanan Selin Dilmaç, İstanbul’daki bazı etkinliklerde komedyen olarak sahne alıyor. Performanslarından kesitler sosyal medya platformlarında paylaşan Dilmaç’ın, 13 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda gerçekleşen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırı hakkında yaptığı yorumlar büyük tepki topladı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi yaralandı. Bombayı İstiklal Caddesi’ne bırakan Ahlam Albashir, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve toplamda 1794 yıl hapis cezası aldı. Dilmaç, kadın olduğu için Ahlam Albashir’i övücü ifadeler kullanarak anması nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.